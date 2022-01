Foot - PSG

PSG : Pochettino reconnaît son erreur contre l’OL…

Publié le 10 janvier 2022 à 8h25 par La rédaction mis à jour le 10 janvier 2022 à 8h26

Tenu en échec par l’OL dimanche soir, Mauricio Pochettino admet ne pas avoir forcément fait les bons choix pour le milieu de terrain du PSG.