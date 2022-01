Foot - PSG

PSG : Thilo Kehrer reste positif après le nul contre l’OL !

Publié le 9 janvier 2022 à 23h44 par P.L.

Ce dimanche sur la pelouse de l'OL, le PSG a dû se contenter du match nul (1-1). Après la rencontre, Thilo Kehrer, buteur du soir côté parisien, a estimé que l'équipe de Mauricio Pochettino était capable de faire mieux.