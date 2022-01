Foot - PSG

PSG - Malaise : Polémique, Mbappé... Pochettino interpelle Icardi !

Publié le 8 janvier 2022 à 21h45 par A.M.

Sous le feu des critiques, Mauro Icardi est toutefois très bien d'après Mauricio Pochettino qui l'imagine complémentaire de Kylian Mbappé

Peu utilisé durant la première partie de saison, Mauro Icardi pourrait avoir un rôle important à jouer en janvier. Et pour cause, Neymar sera encore absent 3 semaines tandis que Lionel Messi et Angel Di Maria se remettent du Covid. Par conséquent, l'ancien buteur de l'Inter Milan devrait être titulaire contre l'OL dimanche et peut-être aux côté de Kylian Mbappé. Une association rare qui pourrait toutefois être complémentaire selon Mauricio Pochettino qui assure que Mauro Icardi va bien malgré une photo diffusée sur les réseaux sociaux sur laquelle il apparaissait en surpoids.

«On fait en sorte qu’il en bonne forme»