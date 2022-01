Foot - PSG

PSG - Malaise : Coup dur pour Lionel Messi !

Publié le 8 janvier 2022 à 12h45 par A.M. mis à jour le 8 janvier 2022 à 12h47

Incertain pour le choc contre l'OL dimanche, Lionel Messi sera finalement bel et bien absent comme l'indique le PSG dans son point médical.

Testé positif au Covid-19, Lionel Messi avait du différer son retour à Paris et donc sa reprise de l'entraînement. Et ce samedi, le septuple Ballon d'Or était toujours absent à l'entraînement à la veille du choc contre l'OL dimanche soir. A court de forme et toujours en phase de reprise après son test positif, Lionel Messi sera d'ailleurs bel et bien absent à Lyon.

Messi forfait contre l'OL