Foot - PSG

PSG : Emmanuel Macron rend un vibrant hommage à Kylian Mbappé !

Publié le 6 janvier 2022 à 20h10 par T.M.

Président de la République, Emmanuel Macron est également un grand fan de football et notamment de Kylian Mbappé. Il a d’ailleurs dit tout le bien qu’il pensait de l’attaquant du PSG.

A seulement 22 ans, Kylian Mbappé est aujourd’hui bien plus qu’un simple joueur de football. Grâce à ses prestations, l’attaquant du PSG s’est fait une image à travers de la monde et est connu de tous. Son nom revient d’ailleurs régulièrement souvent du côté de l’Elysée où Emmanuel Macron, le président de la République, ne tarit pas d’éloges à son sujet. D’ailleurs, ce jeudi, pour L’Equipe , il en a rajouté une couche sur Mbappé, s’enflammant pour que c’est et représente le Parisien.

« Seul un certain Pelé fait mieux que lui »