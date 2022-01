Foot - PSG

PSG - Malaise : Nasser Al-Khelaïfi a tranché pour Neymar !

Publié le 3 janvier 2022 à 19h10 par A.C.

Actuellement blessé, Neymar a été autorisé par le Paris Saint-Germain a rester plus longtemps au Brésil.

L’année 2021 n’a pas vraiment été éblouissante pour Neymar... et celle 2022 commence plutôt mal. Absent depuis le 28 novembre dernier et un match face à l’ASSE (1-3), la star du Paris Saint-Germain devait retrouver la France après des vacances de fin d’année passées au Brésil. Finalement, le PSG a annoncé que Neymar ne reviendra pas, puisqu’il poursuivra sa rééducation dans son pays natal pour une semaine supplémentaire. « Neymar Jr va poursuivre ses soins au Brésil jusqu'au 9 janvier avec des membres du staff médical et performance du Paris Saint-Germain. Son retour à l’entraînement est toujours prévu dans environ 3 semaines » peut-on lire dans un communiqué publié par le PSG ce dimanche. Un choix qui fait beaucoup discuter, alors que le bilan du Brésilien recruté pour 220M€ en 2017 fait toujours énormément discuter.

Al-Khelaïfi s’est personnellement occupé de Neymar