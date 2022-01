Foot - PSG

PSG - Clash : Pochettino, Covid... Rothen fracasse Messi !

Publié le 7 janvier 2022 à 4h00 par A.M.

Alors que Mauricio Pochettino a révélé n'avoir pas eu de nouvelles de Lionel Messi, Jérôme Rothen s'offusque du comportement de La Pulga.

Après la victoire contre Vannes en Coupe de France (4-0), Mauricio Pochettino a reconnu qu'il n'avait pas de nouvelles de Lionel Messi dont le retour à Paris a été reporté à cause de son test positif au Covid. « Non, non. Jusqu’à maintenant je n’ai pas eu de nouvelles. Je ne sais pas (s’il pourra être là contre Lyon) pour l’instant. C'est un virus très étrange et on verra la situation chaque jour. Nous sommes une équipe qui teste les joueurs et qui suit les règles. On espère que l’évolution sera positive », confiait l'entraîneur du PSG. Et Jérôme Rothen ne manque pas de tacler le comportement de Lionel Messi.

«Je trouve ça très choquant de la part de Messi»