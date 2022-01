Foot - PSG

PSG - Polémique : Tout était prévu pour Neymar !

Publié le 5 janvier 2022 à 1h45 par T.M.

Neymar ne va pas rentrer tout de suite du Brésil, de quoi faire polémique pour certains. Pourtant, au PSG, cela est planifié dans la rééducation du numéro 10 parisien.

Sévèrement touché à la cheville face à l’ASSE, Neymar est toujours éloigné des terrains, obligeant à travailler de son côté pour revenir à 100%. Alors que le joueur du PSG ne devrait pas revenir tout de suite sur le terrain, il n’est d’ailleurs toujours pas de retour en France. Parti passer les fêtes de fin d’année au Brésil, Neymar n’est toujours rentré et il ne devrait pas l’être avant le 9 janvier prochain. Aux yeux de certains, cette gestion du PSG de sa star fait polémique, mais celle-ci n’aurait pas lieu d’être.

C’était au programme !