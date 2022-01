Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino prend la défense d’Icardi !

Publié le 8 janvier 2022 à 16h45 par A.C.

La forme de Mauro Icardi fait énormément parler en ce moment, alors que son avenir au Paris Saint-Germain semble être remis en doute.

Ce n’est pas vraiment la meilleure période de la carrière de Mauro Icardi. L’ancienne gâchette de l’Inter semble s’être grippée au Paris Saint-Germain, puisque cette saison il ne totalise que cinq petits buts toutes compétitions confondues. Cela fait plus que Neymar, qui s’est pourtant blessé en décembre dernier et qui est indéboulonnable aux côtés de Lionel Messi et de Kylian Mbappé. En ce mercato hivernal, son départ a ainsi refait surface, avec la Juventus qui serait à la recherche d’un attaquant pour les six prochains mois. La Gazzetta dello Sport a toutefois annoncé que les Bianconeri auraient écarté la piste Icardi, qui pourrait donc terminer la saison au PSG.

« De quelle photo on parle ? Icardi va bien »