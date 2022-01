Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paqueta lâche une première réponse à Leonardo pour l’été prochain !

Publié le 9 janvier 2022 à 20h30 par B.C.

Sous le charme de Lucas Paqueta depuis son éclosion au Brésil et à l’origine de sa venue à l’AC Milan en 2019, Leonardo souhaiterait de nouveau influencer la carrière de l’international auriverde en s’attachant ses services l’été prochain. Cependant, la tâche du directeur sportif du PSG ne sera pas simple, tant le joueur semble épanoui à Lyon.

13e de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais vit une saison très difficile et peu de joueurs ont eu l’occasion de briller, à l’exception toutefois de Lucas Paqueta. L’international brésilien s’est illustré sous le maillot des Gones malgré une fin d’année plus délicate, avec 6 buts et 3 passes décisives en 17 apparitions en Championnat. En difficulté à l’AC Milan, Lucas Paqueta prend donc sa revanche à Lyon, pour le plus grand bonheur de Jean-Michel Aulas, mais également de Leonardo. Le directeur sportif du PSG est à l’origine de l’arrivée en Europe du milieu offensif, du côté de l’AC Milan, et souhaitait mettre la main sur lui en 2020, avant que l’OL ne rafle la mise durant le mois de septembre. « Leo nous a appelés, mais il voulait le faire venir lors du mercato hivernal (janvier 2021). Lucas ne voulait pas attendre six mois de plus. Juni, lui, était prêt à le faire venir tout de suite. Quand Lucas lui a parlé, il m’a dit : "Oui, c’est ça que je veux. Je veux jouer à Lyon" », révélait la mère de Lucas Paqueta à France Football en janvier 2021.

Leonardo rêve de Paqueta

Depuis, c’est donc sous le maillot de l’Olympique Lyonnais que Lucas Paqueta évolue, et Leonardo continue de garder un oeil sur lui, au point d’en avoir fait un objectif prioritaire pour le prochain mercato estival du PSG. D’après les informations divulguées par L’Équipe , le directeur sportif parisien estime que Paqueta est le joueur qui manque actuellement au club de la capitale et aurait été impressionné par sa performance lors du match aller entre le PSG et l’OL le 19 septembre dernier. Arrivé en provenance du Milan pour 20M€, l’international auriverde serait aujourd’hui estimé à 60M€ par les Gones , un premier obstacle pour le PSG, qui a toutefois les moyens de dégainer une offre approchant ce montant, mais Leonardo devra également convaincre le joueur de rallier le Parc des Princes, ce qui ne sera pas forcément simple.

« Lyon, c’est notre maison »