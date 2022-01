Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est passé à côté d’un énorme coup en Ligue 1 !

Publié le 1 janvier 2022 à 6h00 par B.C.

Considéré comme un élément indispensable à l’OL, Lucas Paqueta aurait pu prendre la direction du PSG par le passé…

Dans ce début de saison compliqué pour l’Olympique Lyonnais, 13e de Ligue 1 à la trêve hivernale, un joueur s’est particulièrement illustré dans l’effectif de Peter Bosz : Lucas Paqueta. Le milieu brésilien a débarqué du côté de Lyon en septembre 2020 pour 20M€ et apparaît comme l’un des gros coups réalisés par le club rhodanien ces dernières années. Pourtant, la carrière de Lucas Paqueta aurait pu prendre un autre tournant…

« Leonardo nous a appelés, mais… »