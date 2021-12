Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La dernière chance de prolonger Mbappe ?

Publié le 31 décembre 2021 à 7h00 par La rédaction

Le PSG pourrait bien avoir une dernière carte à jouer pour convaincre Mbappe de prolonger. Analyse.

A l’occasion d’un entretien accordé à CNN , Kylian Mbappe a affirmé que le vestiaire parisien lui avait demandé de poursuivre l’aventure avec le club : « Ils veulent que je reste, et je suis heureux. Ça veut dire que je fais un bon travail et suis un bon gars. J’en suis heureux ».

Plus d’autre levier…

Dans le contexte actuel, où le PSG ne parvient pas à le convaincre de prolonger, l’argument du vestiaire pourrait bien être le dernier à la disposition du club. Notamment si c’est Lionel Messi qui en vient à demander personnellement à Kylian Mbappe de rester un an ou deux pour amener Paris au sommet. Cela semble aujourd’hui la dernière carte à abattre pour Paris, et pour qu’elle porte, il faut aussi que l’équipe réalise un huitième de finale magistral et surclasse le Real. S’il veut convaincre Mbappe, le vestiaire sait ce qu’il lui reste à faire…