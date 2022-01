Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès assure la défense de Kylian Mbappé !

Publié le 10 janvier 2022 à 21h15 par G.d.S.S.

Pointé du doigt pour son manque d’altruisme dimanche soir après la rencontre entre l’OL et le PSG, Kylian Mbappé a néanmoins été défendu par Pierre Ménès pour sa performance.

C’est un fait, le PSG n’a pas affiché son meilleur visage de la saison dimanche soir en déplacement sur la pelouse de l’OL (1-1), et a réussi à arracher le match nul grâce à un but de Thilo Kehrer qui était entré en cours de jeu. De son côté, Kylian Mbappé n’a pas réussi à trouver l’ouverture malgré ses tentatives, se heurtant à deux reprises aux poteaux d’Anthony Lopes. Et alors que l’attaquant français du PSG aurait pu offrir une balle de but à Mauro Icardi plutôt que de tenter sa chance sur une action, il s’est attiré les foudres de nombreux observateurs sur les réseaux sociaux, mais Pierre Ménès a assuré la défense de Mbappé.

« Il a le droit de ne pas tout bien faire »