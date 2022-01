Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une mission à 20M€ pourrait faire une grosse victime !

Publié le 16 janvier 2022 à 4h30 par T.M.

A l’ASSE, on a jusqu’au 30 juin pour vendre pour 20M€. Et cela pourrait engendrer certains gros départs au sein de l’effectif de Pascal Dupraz.

La situation de l’ASSE est très compliquée. Sur le plan sportif, les Verts sont à la peine, occupant la dernière place de Ligue 1. Et d’un point de vue financier, cela n’est également pas simple. L’ASSE doit d’ailleurs faire rentrer de l’argent rapidement dans les caisses. En effet, après son passage devant la DNCG, le club stéphanois a pris l’engagement de récupérer 20M€. Il va donc falloir vendre des joueurs de Dupraz et forcément, les regards se tournent vers les grosses valeurs marchandes. Ainsi, Etienne Green pourrait ne pas s’éterniser dans le Forez.

Un départ cet hiver ?