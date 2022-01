Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cengiz Ünder reçoit un message très fort pour son avenir !

Publié le 17 janvier 2022 à 1h45 par T.M.

Prêté avec option d’achat à l’OM, Cengiz Ünder pourrait donc s’inscrire dans la durée sur la Canebière. Le Turc s’est d’ailleurs vu conseiller de continuer avec le club phocéen.

Avec le départ de Florian Thauvin, l’OM devait se renforcer sur les ailes. Pour cela, Pablo Longoria est allé piocher à l’AS Rome où Cengiz Ünder, n’entrait pas dans les plans de José Mourinho. Le Turc a ainsi rejoint la Canebière sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Un pari payant tant Ünder est un joueur très important pour Jorge Sampaoli. Cette belle histoire pourrait donc durer, d’ailleurs, l’ailier de 24 ans a été très clair sur ses intentions, confiant : « Je veux rester à l’OM à 100% ! ».

« J’espère qu’il ne va pas tomber dans ce piège »