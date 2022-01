Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz a du souci à se faire pour ce coup en Serie A !

Publié le 17 janvier 2022 à 0h30 par P.L.

Toujours en quête de renfort cet hiver, l'ASSE serait intéressée par le profil de Julian Chabot. Cependant, le club stéphanois va devoir faire face à une grande concurrence s'il veut s'attacher les services du défenseur de la Sampdoria.

Il y a plusieurs jours, Pascal Dupraz s’était montré très clair sur les intentions de l’ASSE lors de ce mercato hivernal : il faut recruter pour se renforcer et jouer convenablement le maintien en Ligue 1. Et visiblement, l’entraîneur des Verts a été entendu puisque cet hiver, le club stéphanois s’est attaché les services de Joris Gnagnon, Bakary Sako, Sada Thioub et Paul Bernardoni. Mais la lanterne rouge du championnat de France ne compterait pas s’arrêter là. L’ASSE explorerait d’autres pistes en ce mois de janvier, dont une en Serie A avec Julian Chabot.

Cologne entre dans la danse pour Julian Chabot

Cependant, l’ASSE va devoir faire face à une certaine concurrence pour Julian Chabot selon les informations de Nicolo Schira. En plus de Salernitana et de Strasbourg, Cologne se serait renseigné auprès de la Sampdoria pour le défenseur central allemand. Le journaliste italien précise que le joueur de 23 ans pourrait bien faire ses valises dès ce mois de janvier. Le club stéphanois va donc devoir sérieusement lutter s’il veut s’attacher les services de Julian Chabot lors de ce mercato hivernal. Affaire à suivre.