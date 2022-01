Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz prépare un gros coup de balai !

Publié le 17 janvier 2022 à 0h00 par D.M.

Pascal Dupraz pourrait profiter de ce mercato hivernal pour dégraisser son effectif. Toutefois, ces départs sont conditionnés à l'arrivée d'un avant-centre.

L’ASSE s’est considérablement renforcée lors de ce mercato hivernal. Le club stéphanois, qui a déjà accueilli Joris Gnagnon, Bakary Sako, Paul Bernardoni et Sada Thioub, est sur le point d’enregistrer l’arrivée d’Eliaquim Mangala et espère encore un latéral droit et un attaquant. Pour le poste d’avant-centre, le dossier Jean-Philippe Mateta est ouvert, mais Crystal Palace souhaite mettre la main sur son remplaçant avant de le laisser partir selon les informations exclusives du 10Sport.com. Mais actif dans le sens des départs, Pascal Dupraz pourrait profiter de cette fenêtre pour se séparer de plusieurs indésirables.

Plusieurs joueurs ne seront pas retenus