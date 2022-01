Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz réclame deux renforts à sa direction pour cet hiver !

Publié le 16 janvier 2022 à 22h00 par D.M.

Alors qu'Eliaquim Mangala serait sur le point de s'engager avec l'ASSE, Pascal Dupraz espérerait, encore, l'arrivée d'un latéral droit et d'un avant-centre cet hiver.

Lanterne rouge du championnat, l’ASSE doit se renforcer cet hiver pour relever le défi qui l’attend, à savoir le maintien en Ligue 1. Plusieurs secteurs ont été renforcés depuis le début du mois de janvier puisque le club stéphanois a d’ores et déjà acté les arrivées de Joris Gnagnon, Sada Thioub, Bakary Sako et Paul Bernardoni. Ce dimanche 90 football et L’Equipe annoncent, aussi, l’arrivée prochaine d’Eliaquim Mangala, libre depuis son départ du FC Valence en juillet dernier. Mais d’autres renforts sont attendus dans le Forez d’ici la fin du mercato hivernal.

Un latéral droit et un avant-centre attendus dans le Forez