Mercato - ASSE : Gros coup de froid à 15M€ jeté sur la piste Mateta !

Publié le 16 janvier 2022 à 19h10 par D.M.

A la recherche d'un avant-centre, l'ASSE espère accueillir Jean-Philippe Mateta, prêté par Mayence à Crystal Palace. Mais l'attaquant pourrait finalement s'engager définitivement avec le club anglais.

« J’espère que nos joueurs feront le meilleur parcours possible à la CAN, mais qu’ils reviendront très vite. Ensuite, on a aussi l’objectif de recruter pour améliorer l’ensemble » . Après la défaite de son équipe face au RC Lens ce samedi (1-2), Pascal Dupraz a annoncé la couleur pour la suite du mercato. Ce n’est un secret pour personne, l’entraîneur de l’ASSE aimerait attirer un avant-centre lors de ce mois de janvier. La priorité du technicien demeure Jean-Philippe Mateta, prêté par Mayence à Crystal Palace. Mais cette piste s’est refroidie. Comme annoncé par le 10Sport.com, le club anglais souhaite trouver son remplaçant avant d’acter le départ de Mateta à l’ASSE. Mais encore faut-il convaincre Mayence...

Crystal Palace cherche à lever l'option d'achat de Mateta