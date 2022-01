Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une recrue estivale de Longoria reçoit un gros conseil pour son avenir !

Publié le 17 janvier 2022 à 6h00 par Th.B.

Ayant débarqué l’été dernier à Marseille, Cengiz Ünder se verrait bien rester à l’OM sur le long terme. Une mentalité qui est totalement validée par un journaliste turc.

Prêté à l’OM lors de la dernière intersaison après qu’un accord avec la Roma ait été trouvée, Cengiz Ünder se plaît particulièrement à Marseille et se verrait bien s’y éterniser outre le moment de l’expiration de son prêt. « Je veux rester à l’OM à 100% ! ». Et cette détermination semble être appréciée en Turquie, d’où il est originaire, puisqu’on l’incite à poursuivre son aventure en Europe et à l’OM.

« J’espère qu’il écrira sa propre histoire »