Mercato - OM : Longoria a reçu un coup de main inattendu pour remplacer Thauvin !

Publié le 17 janvier 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Partenaire de Cengiz Ünder la saison passée du côté de Leicester, Wesley Fofana a donné un sérieux coup de main à Pablo Longoria pour l’arrivée de l’ailier turc à l’OM l’été dernier. Explications.

Natif de Marseille et grand supporter de l’OM, Wesley Fofana (21 ans) a néanmoins fait ses classes du côté de l’ASSE, et porte depuis 2020 le maillot de Leicester en Premier League. La saison passée, l’international espoirs français y a côtoyé un certain Cengiz Ünder, qui a depuis rejoint l’OM en prêt, où il est venu pour pallier le départ de Florian Thauvin. Et Fofana n’est pas étranger à ce choix de carrière pour l’ailier turc…

Fofana a conseillé l’OM à Cengiz Ünder