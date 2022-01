Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a lancé un énorme ultimatum à Ousmane Dembélé !

Publié le 16 janvier 2022 à 21h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Barça, Ousmane Dembélé serait dans le collimateur de plusieurs écuries européennes, dont le PSG. Alors que son numéro 7 peut déjà négocier un départ libre et gratuit avec le club de son choix, Xavi exigerait une réponse de sa part dans les heures qui viennent.

Arrivé au FC Barcelone à l'été 2017 pour pallier le départ de Neymar vers le PSG, Ousmane Dembélé pourrait ne plus y faire long feu. En fin de contrat le 30 juin, l'attaquant français peut négocier un départ libre et gratuit avec le club de son choix depuis le début du mois de janvier. Conscient de la situation, le PSG - tout comme d'autres écuries européennes - serait à l'affût pour boucler un coup XXL à 0€ avec lui. Et pour ne pas voir Ousmane Dembélé quitter le Barça sans percevoir la moindre indemnité de transfert, Xavi lui aurait lancé un gros ultimatum.

Xavi veut un signal d'Ousmane Dembélé dans les prochaines heures