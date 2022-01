Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Retournement de situation pour cet indésirable de Xavi ?

Publié le 16 janvier 2022 à 21h00 par T.M.

Alors que le FC Barcelone veut encore vendre, Sergino Dest est notamment annoncé sur le départ. Et du côté de l’Américain, la porte serait en train de s’ouvrir…

Dernièrement, le FC Barcelone a fait les efforts nécessaires pour pouvoir enregistrer Ferran Torres. Mais le mercato hivernal pourrait ne pas être terminé en Catalogne et il pourrait donc falloir encore dégraisser pour pouvoir offrir de nouveaux joueurs à Xavi. Et au moment d’évoquer les départs, certains regards se tournent vers Sergino Dest. N’ayant jamais réellement convaincu au Barça, l’Américain, désormais en concurrence avec Dani Alves, pourrait être sacrifié, lui qui n’entre pas forcément dans les plans de Xavi.

La porte s’ouvre ?