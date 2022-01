Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme mise au point sur la situation de Dybala !

Publié le 16 janvier 2022 à 22h15 par A.M.

Présent en conférence de presse après la victoire contre l'Udinese (2-0), Massimiliano Allegri en a profité pour évoquer la situation de Paulo Dybala.

En fin de contrat en juin prochain, Paulo Dybala aurait décidé de ne pas prolonger son bail à la Juventus. Un départ libre en fin de saison est donc envisagé, ce qui ne laisserait pas insensibles le PSG et l'Inter Milan. Au micro de Sky Sport , Paulo Dybala a d'ailleurs fait le point sur sa situation : « Dernièrement, tant de nouvelles sont sorties et tant de choses se sont produites que je préfère ne pas en parler. Le club a décidé que nous en parlerons entre février et mars. Je n'ai rien à prouver à personne. Je suis à la disposition de l'entraîneur et j'attendrai ». Et après la victoire contre l'Udinese (2-0), Massimiliano Allegri a lui commenté l'avenir de son joueur.

«Il n'y a pas de problème pour Paulo»