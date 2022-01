Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a pris une décision tonitruante pour Memphis Depay !

Publié le 17 janvier 2022 à 10h00 par A.D.

En difficulté ces dernières semaines au FC Barcelone, Memphis Depay serait devenu indésirable pour Xavi. D'ailleurs, le départ du Néerlandais serait même une priorité pour le coach du Barça. Toutefois, Xavi pourrait finalement changer d'avis et donner une nouvelle chance à Memphis Depay.

Depuis l'arrivée de Xavi, Memphis Depay est au plus mal au Barça. Incapable d'évoluer à son plus haut niveau, l'international néerlandais n'obtient pas les bonnes grâces de Xavi. Alors que Memphis Depay a perdu sa place de titulaire, la direction du FC Barcelone envisagerait de s'en débarrasser au mois de janvier. Selon les dernières informations de Mundo Deportivo , le départ de Memphis Depay serait même devenu une priorité pour l'écurie blaugrana. Toutefois, Xavi pourrait finalement accorder du temps à l'ancien de l'OL et lui offrir une chance de se relancer à Barcelone.

Memphis Depay finalement retenu par le FC Barcelone ?