Mercato - Real Madrid : L'annonce retentissante de Luka Modric sur son avenir !

Publié le 17 janvier 2022 à 8h30 par P.L.

Luka Modric étant en fin de contrat en juin prochain, le Real Madrid aurait prévu de le prolonger cette saison. Le milieu de terrain croate, lui, s'est prononcé sur son avenir et cela semble assez bon pour les Merengue.

Recruté en 2012, Luka Modric a depuis fait ses preuves au Real Madrid. Toujours titulaire indiscutable dans le milieu de terrain merengue après de nombreuses années, le Croate pourrait cependant faire ses valises cet été. Son contrat arrive à son terme en juin prochain et pour le moment, le joueur de 36 ans n’a toujours pas prolongé avec le Real Madrid. Lundi, El Chiringuito annonçait cependant qu’une extension d’un an était dans les tuyaux du côté du club madrilène. En marge du choc contre le FC Barcelone jeudi soir, Carlo Ancelotti, lui, s’était montré très optimiste à ce sujet : « Il ne l'a pas encore signé, mais en pratique, Luka Modric a un contrat à vie avec le Real Madrid. » Et ce dimanche, après la finale de la Supercoupe d’Espagne remportée contre l’Athletic Bilbao (2-0), Luka Modric s’est prononcé sur son avenir.

« Je sais ce que je veux, j'espère que le club le sait aussi »