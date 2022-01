Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel met Leonardo dos au mur pour Kurzawa !

Publié le 17 janvier 2022 à 6h15 par Th.B.

Bien que Leonardo soit prêt à se séparer de Layvin Kurzawa, le directeur sportif du PSG préférerait un transfert sec du Français. Thomas Tuchel songerait à son ancien joueur, mais que pour un prêt.

Et si le feuilleton Layvin Kurzawa était relancé par… Thomas Tuchel ? Alors que le latéral gauche du PSG était annoncé du côté de l’OL en cas de retour de prêt d’Emerson Palmieri à Chelsea, l’entraîneur Peter Bosz a tenu à affirmer la semaine dernière que son défenseur n’ira nulle part d’ici la clôture du mercato hivernal. De quoi pousser Thomas Tuchel à revoir ses plans et à chercher un autre profil disponible sur le marché. Directeur sportif du PSG, Leonardo serait ouvert aux propositions pour Kurzawa, mais semblerait privilégier un transfert sec du Français, inutilisé par Mauricio Pochettino et sous contrat au PSG jusqu’en juin 2024. Néanmoins, Tuchel ne devrait pas répondre favorablement à la préférence de Leonardo.

Tuchel ne serait prêt à recruter Kurzawa que sous la forme d’un prêt