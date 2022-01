Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel a fixé une condition claire pour Layvin Kurzawa !

Publié le 16 janvier 2022 à 19h15 par A.D.

Indésirable au PSG, Layvin Kurzawa serait dans le viseur de Chelsea. Selon la presse britannique, les Blues de Thomas Tuchel aimeraient récupérer le latéral gauche français en prêt avant la fin du mois de janvier.

Très peu utilisé par Mauricio Pochettino depuis le début de la saison, Layvin Kurzawa est plus que jamais indésirable au PSG. En effet, Leonardo aimerait se débarrasser de son latéral gauche français d'ici la fin du mercato hivernal. Et cela tombe plutôt bien, puisque Chelsea serait prêt à tendre les bras à Layvin Kurzawa en ce mois de janvier. Selon les informations de de RMC Sport , divulguées ce dimanche, Thomas Tuchel en pincerait pour son ancien joueur et aurait déjà lancé les premières discussions pour obtenir gain de cause avant l'issue de cette fenêtre de transferts.

Thomas Tuchel veut récupérer Layvin Kurzawa en prêt