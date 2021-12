Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Carlo Ancelotti est passé à l’action pour Luka Modric !

Publié le 13 décembre 2021 à 8h30 par H.G. mis à jour le 13 décembre 2021 à 8h34

Alors que Luka Modric arrivera en fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Carlo Ancelotti militerait clairement pour sa prolongation d’une saison supplémentaire.

La question de l’avenir de Luka Modric est au centre de l’attention en ce moment du côté du Real Madrid. Et pour cause, en fin de contrat le 30 juin prochain, l’international croate évolue toujours à un très haut niveau malgré ses 36 ans. De ce fait, il est annoncé dans la presse qu’un renouvellement d’un an de son contrat est clairement à l’ordre du jour, le droitier étant lui-aussi dans cette optique. Et visiblement, Carlo Ancelotti se chargerait de plaider sa cause.

La prolongation de Luka Modric est attendue dans les prochains mois