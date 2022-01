Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Nouvelle annonce de taille sur une piste chaude de Dupraz !

Publié le 17 janvier 2022 à 7h00 par D.M.

Après Bruno Génésio, c'est au tour de Florian Maurice de fermer la porte à un départ de Sehrou Guirassy. L'attaquant figure sur les tablettes de l'ASSE.

Pour renforcer le poste d’avant-centre, l’ASSE pense à Jean-Philippe Mateta, prêté par Mayence à Crystal Palace. Mais comme annoncé le 10Sport.com en exclusivité, le club anglais refuse de le libérer, tant qu’il n’a pas identifié son remplaçant. Face à la complexité de ce dossier, la formation stéphanoise a activé un plan B. Comme le confirme L’Equipe ce dimanche, l’ASSE a activé la piste menant à Sehrou Guirassy. Mais ce dimanche, Bruno Génésio a fermé la porte à un départ cet hiver de son attaquant, auteur d’un doublé face aux Girondins de Bordeaux (6-0). « La porte est fermée » a confié l’entraîneur de Rennes.

« A priori on ne bougera pas »