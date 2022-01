Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz à court de solutions dans ce chantier colossal !

Publié le 16 janvier 2022 à 20h30 par Dan Marciano

A la recherche d'un buteur, l'ASSE aurait coché les noms de Jean-Philippe Mateta et Sehrou Guirassy. Mais ces deux dossiers s'annoncent compliqués pour le club stéphanois...

« Mon espoir, c'est quatre à cinq joueurs. Ça dépendra des finances. Il faut renforcer l'équipe devant, derrière. Amener de la compétitivité et de la concurrence. Mais chacun des joueurs doit être meilleur que ce qu'il a été » confiait Pascal Dupraz le 2 janvier dernier. Le technicien a été entendu par ses dirigeants puisque le club stéphanois compte quatre recrues : Joris Gnagnon, Bakary Sako, Paul Bernardoni et Sada Thioub. Et un cinquième devrait débarquer dans les prochaines heures à l’ASSE. Selon 90 football, L’Equipe et Foot Mercato , Eliaquim Mangala serait sur le point de s’engager avec les Verts . Libre depuis son départ du FC Valence en juillet dernier, l’international français de 30 ans est attendu, en début de semaine à Saint-Etienne pour parapher son contrat de six mois. Mangala ne devrait pas être la dernière recrue de l’ASSE, puisque la formation espère accueillir un latéral droit, mais surtout un avant-centre. « Si la priorité est de recruter un joueur capable de marquer ? En partie. C'est votre passion du foot qui vous fait dire ça et vous avez dans doute raison. Je ne supporte pas quand mes collaborateurs me disent : 'Tu as vu ce garçon ne marque jamais'. Je le reprends systématiquement et je deviens ferme : 'Mets les outils en place pour qu'il marque.' On doit mettre des choses en place pour que ces garçons retrouvent la confiance » avait confié Pascal Dupraz au début du mois de janvier.

Mateta définitivement transféré à Crystal Palace

La piste privilégiée par l’ASSE est celle qui mène à Jean-Philippe Mateta. Prêté par Mayence à Crystal Palace jusqu’à la fin de la saison, l’ancien joueur de l’OL est la grande priorité de Pascal Dupraz. Comme précisé par L’Equipe ce dimanche, ce dossier est très avancé, mais actuellement dans l’impasse. Et pour cause, Crystal Palace souhaite boucler l’arrivée de son remplaçant avant d’acter son départ selon les informations exclusives du 10Sport.com. Aussi , L’Equipe évoque une option d’achat de 15M€ présente dans le contrat de Mateta et qui sera levé si l’attaquant dispute dix-neuf matches sous le maillot des Eagles . Pour l’heure, le joueur en est à huit matches , mais Patrick Vieira semble vouloir le faire jouer en Premier League. Mayence ne s’opposerait pas à cette opération. D’autant que l’ASSE n’aurait pas les moyens de dépenser 15M€ cet hiver. En difficulté dans ce dossier, les Verts ont décidé de s’activer dans d’autres dossiers et notamment celui de Sehrou Guirassy.

Rennes veut conserver Guirassy