Mercato - PSG : La mise au point de Florentino Pérez sur Kylian Mbappé !

Publié le 17 janvier 2022 à 8h15 par T.M.

Ce n’est pas un secret, Florentino Pérez rêve de Kylian Mbappé au Real Madrid. Toutefois, pour le moment, le président merengue ne veut pas trop en dire.

Dès à présent, le Real Madrid peut boucler l’arrivée de Kylian Mbappé. Après avoir été recalés par le PSG lors du dernier mercato estival, les Merengue pourraient cette fois rafler la mise étant donné que le Français arrive en fin de contrat. Selon les dernières informations en provenance d’Espagne, le Real Madrid serait plutôt confiant concernant la future arrivée de Mbappé et bien que le PSG prévoirait de formuler une ultime offre XXL, cela ne ferait pas peur à la Casa Blanca.

« Ce n’est pas un joueur du Real Madrid »