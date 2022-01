Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut boucler un gros coup à 40M€ en Ligue 1 !

Publié le 17 janvier 2022 à 7h15 par A.D.

Afin de pallier le possible départ de Kylian Mbappé en 2022, Leonardo penserait à recruter Hugo Ekitike. Pour arracher le crack de 19 ans au Stade de Reims, le directeur sportif du PSG serait contraint de lâcher au moins 40M€.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé est de plus en plus proche d'un départ libre et gratuit vers le Real Madrid. Conscient de la situation, Leonardo aurait identifié le profil d'Hugo Ekitike, entre autres, pour combler le potentiel départ de son numéro 7. Selon les dernières informations de 90min.com , le directeur sportif du PSG serait déjà passé à l'action sur ce dossier, puisqu'il aurait approché les représentants du joueur. Et pour convaincre le Stade de Reims de laisser filer Hugo Ekitike, Leonardo devra payer le prix fort.

Un transfert à 40M€ pour Hugo Ekitike ?