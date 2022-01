Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le rêve est permis pour Zinedine Zidane !

Publié le 17 janvier 2022 à 6h45 par Th.B.

Le PSG pourrait mettre la main sur Zinedine Zidane dans le cadre de la succession de Mauricio Pochettino. Et en coulisse, la position de Nasser Al-Khelaïfi est claire !

Zinedine Zidane bientôt sur le banc du PSG ? Depuis son départ du Real Madrid au terme de l’exercice précédent, l’entraîneur français est sans club et semble attendre que Didier Deschamps libère la place de sélectionneur de l’Équipe de France pour reprendre du service. Cependant, le10sport.com vous affirmait en décembre dernier que l’éventuelle venue de Zidane prenait de plus en plus forme au PSG et ce, grâce au forcing payant de son conseiller historique Alain Migliaccio. En outre, la position de Mauricio Pochettino est fragilisée comme le10sport.com vous l’affirmait en novembre dernier que ce soit à Paris ou à Doha. L’entraîneur du PSG, sous contrat jusqu’en juin 2023, rêverait de Manchester United.

Zidane au PSG, ça chauffe !

De bon augure pour la nomination de Zinedine Zidane au PSG ? Selon les informations de Nicolo Schira, l’ancien coach du Real Madrid serait la grande priorité du président Nasser Al-Khelaïfi pour la succession de Mauricio Pochettino. Les planètes semblent s’aligner pour le PSG dans le dossier Zidane. Reste à savoir si cette opération se concrétisera désormais.