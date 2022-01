Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’Arabie Saoudite se casse les dents au PSG !

Publié le 17 janvier 2022 à 4h30 par T.M.

Pour lancer le projet des Saoudiens, Newcastle regarde du côté du PSG. Toutefois, pour le moment, la réponse a été la même : non.

Désormais, lors des périodes de mercato, il va falloir faire avec Newcastle. En effet, les Magpies ont été rachetés par l’Arabie Saoudite, de quoi maintenant faire de ce club l’un des plus riches de la planète football. Dans le nord de l’Angleterre, les ambitions sont donc grandes et ce dès ce mois de janvier. Mais pour le moment, le recrutement de Newcastle est compliqué. Ce ne seraient pourtant pas les idées qui manqueraient et certaines pistes mèneraient notamment du côté du PSG.

Les échecs de Newcastle