Mercato - PSG : Cette annonce troublante sur l'avenir de Wijnaldum !

Publié le 14 janvier 2022 à 8h15 par B.L. mis à jour le 14 janvier 2022 à 8h39

En difficulté au PSG, Georginio Wijnaldum pourrait être amené à changer d'air dès cet hiver. Le Néerlandais aurait toujours la cote en Premier League.

Après seulement une demi-saison au PSG, Georginio Wijnaldum pourrait déjà quitter le club de la capitale lors du mercato hivernal. Arrivé libre l'été dernier, le milieu de terrain peine à retrouver son meilleur niveau sous les ordres de Mauricio Pochettino. Par conséquent, un transfert du Néerlandais ne serait pas écarté cet hiver selon la presse anglaise. Ainsi, Georginio Wijnaldum pourrait faire son retour en Premier League plus vite que prévu.

« Nous pourrions voir Wijnaldum revenir en Premier League »