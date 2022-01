Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Kylian Mbappé est réglé !

Publié le 14 janvier 2022 à 7h15 par La rédaction

L’Equipe affirme que le Real Madrid est certain d’obtenir la signature de Kylian Mbappe dans les prochains mois. Analyse.

Dans son édition de mercredi, le quotidien l’Equipe affirme qu’au sein de la direction du Real Madrid, on est convaincu que Kylian Mbappe jouera au Santiago Bernabeu la saison prochaine, quand bien même la signature officielle de son contrat ne sera pas effective avant la double confrontation avec le PSG en Ligue des champions, soit le 9 mars prochain.

Des éléments permettent de le confirmer

Plusieurs éléments amènent à penser qu’un accord de principe existe en effet avec le Real. Déjà, si Mbappe avait dû prolonger avec le PSG, il l’aurait fait avant, le club de la capitale n’ayant pas hésité à lui proposer un salaire stratosphérique. S’il n’a jamais répondu favorablement aux offres parisiennes, alors qu’il est libre en juin, c’est bien que le joueur a fait un autre choix. De plus, aucun autre club européen ne s’est manifesté ces derniers mois pour le recruter, ce qui compte tenu du statut de l’attaquant français, apparaît plus qu’étonnant… A moins d’en déduire que les autres clubs européens ont acquis la conviction (ou l’information ?) qu’il ne servait à rien d’avancer ses pions car le deal était déjà scellé avec Madrid. Après, le PSG peut toujours s’accrocher au fait que tant que rien n’est signé avec le Real, ce qui semble effectivement être le cas, alors tout reste possible. Mais à l’analyse, tout porte à croire que sur le principe, Kylian Mbappe a bel et bien fait son choix.