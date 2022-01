Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli fait une demande surprenante à Longoria sur le marché !

Publié le 14 janvier 2022 à 6h45 par Th.B.

Entraîneur de l’OM, Jorge Sampaoli aurait soumis une requête à son président Pablo Longoria pour que ce dernier tente un coup auprès de l’Ajax Amsterdam pour le prêt de Nicolas Tagliafico alors que Sead Kolasinac semblerait en parallèle se rapprocher de Marseille.

Jeudi, l’OM a officiellement lancé son mercato au rayon des arrivées en officialisant la venue de Cédric Bakambu pour deux saisons et demie, ce qui lie l’international congolais à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2024. Et après l’attaquant, Pablo Longoria semblerait être bien parti pour boucler la venue d’un défenseur polyvalent en la personne de Sead Kolasinac. Sous contrat jusqu’en juin prochain, le latéral gauche d’Arsenal est aussi capable d’évoluer dans une défense à trois et pourrait voir son contrat être résilié. Ce qui le rapprocherait un peu plus de l’OM. Cependant, Jorge Sampaoli cultiverait un tout autre souhait.

Sampaoli voudrait Tagliafico !