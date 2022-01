Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est interpellé pour Bakambu !

Publié le 17 janvier 2022 à 4h00 par La rédaction

Alors que l'OM a réussi à attirer Cédric Bakambu cet hiver, Luis Ferrer, ancien recruteur du PSG, félicite Pablo Longoria pour ce joli coup.

Malgré le manque de moyens de l'OM, Pablo Longoria a réussi à renforcer le secteur offensif du club phocéen en attirant Cédric Bakambu qui était libre de tout contrat depuis son départ de Chine. Et pour Luis Ferrer, ancien recruteur du PSG, le président de l'OM a réalisé une très belle affaire en attirant un attaquant de ce niveau sur un mercato d'hiver.

Ferrer félicite Longoria pour Bakambu