Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel veut plomber la succession de Kylian Mbappé !

Publié le 16 janvier 2022 à 23h45 par A.D.

Etincelant cette saison avec Reims, Hugo Ekitike aurait tapé dans l'oeil de Leonardo. Toutefois, le directeur sportif du PSG serait en concurrence avec Thomas Tuchel sur ce dossier. D'ailleurs, le coach de Chelsea aurait déjà contacté le Stade de Reims pour boucler le transfert d'Hugo Ekitike à l'été 2022.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur du Stade de Reims cette saison, Hugo Ekitike aurait tapé dans l'oeil de Leonardo. Selon les dernières informations de 90min.com , le directeur sportif du PSG serait tombé sous le charme du crack de 19 ans et serait déjà entré en contact avec ses agents pour qu'il devienne le digne successeur de Kylian Mbappé. Toutefois, Leonardo serait soumis à une lourde concurrence en Premier League. D'une part, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, West Ham est pince également pour Hugo Ekitike et a lancé une offensive de 15M€ pour rafler la mise sur ce dossier. D'autre part, Chelsea serait également dans la danse.

Thomas Tuchel aurait approché Reims pour Hugo Ekitike