Mercato - Barcelone : La grande annonce de Coutinho sur son départ du Barça !

Publié le 16 janvier 2022 à 23h30 par A.D.

Devenu indésirable au FC Barcelone, Philippe Coutinho a été prêté avec option d'achat à Aston Villa. Brillant dès son premier match sous la houlette de Steven Gerrard, l'international brésilien s'est enflammé pour son départ.

Depuis son arrivée au FC Barcelone en janvier 2018, Philippe Coutinho n'est pas du tout dans son assiette. Arrivé pour faire oublier le départ de Neymar vers le PSG, l'ancien de Liverpool n'a pas du tout réussi à remplir sa mission. En effet, Philippe Coutinho n'arrive pas à évoluer à son plus haut niveau depuis sa signature au Barça. Une situation qui aurait pu provoquer son départ définitif à plusieurs reprises, mais le club catalan n'a jamais réussi à trouver un club disposé à payer à la fois son salaire et son indemnité de transfert. Cet hiver, Xavi a peut-être enfin trouvé la solution pour Philippe Coutinho, puisqu'il a réussi à le prêter avec option d'achat à Aston Villa. D'ailleurs, le Brésilien a fait forte impression dès son premier match avec les Villans de Steven Gerrard, auteur du but de l'égalisation face à Manchester United ce samedi.

«Je suis très heureux d'être ici avec mes nouveaux coéquipiers»