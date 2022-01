Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La succession d'Ousmane Dembele débloquée par Mendes ?

Publié le 16 janvier 2022 à 22h30 par A.D.

Pour pallier le très possible départ d'Ousmane Dembele, le FC Barcelone voudrait miser sur Adama Traore, qui fait le plus grand bonheur de Wolverhampton. Grâce à sa bonne relation avec Jorge Mendes, le club blaugrana serait en bonne posture sur ce dossier.

En fin de contrat le 30 juin, Ousmane Dembele serait de plus en plus proche d'un départ du FC Barcelone. Alors qu'il serait toujours loin d'un accord contractuel avec le Barça, l'attaquant français pourrait faire ses valises et changer de club librement et gratuitement à l'été 2022, à moins que Xavi ne le vende d'ici la fin du mois de janvier. Conscient de la situation d'Ousmane Dembélé, le coach catalan se préparerait déjà à son potentiel départ. En effet, Xavi aurait identifié le profil d'Adama Traore pour combler son éventuel absence. Et grâce à Jorge Mendes, le FC Barcelone aurait de bonnes chances de rafler la mise pour l'attaquant de Wolverhampton.

Jorge Mendes, la clé de l'opération Adama Traoré ?