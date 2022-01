Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta a identifié le successeur d’Ousmane Dembélé !

Publié le 16 janvier 2022 à 19h00 par B.C.

Alors qu’Ousmane Dembélé devrait quitter le FC Barcelone, en janvier ou à l’issue de la saison, Joan Laporta aurait fait d’Adama Traoré sa priorité pour remplacer l’international français.

Cette fois-ci, l’histoire semble toucher définitivement à sa fin entre Ousmane Dembélé et le FC Barcelone. D’après la presse espagnole, l’international français a décidé de ne pas prolonger son bail prenant fin à l’issue de la saison et souhaiterait ainsi partir libre, au grand dam du club culé, qui n’a pas l’intention d’attendre sans réagir. Joan Laporta devrait prochainement informer le Français qu’il retire son offre de prolongation transmise fin décembre et devrait baisser sa clause libératoire afin qu’un club se positionne avant la fin du mercato hivernal. De plus, le Barça travaillerait déjà sur la succession d’Ousmane Dembélé.

Le Barça vise Adama Traoré