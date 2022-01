Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La mise au point de Kamara sur son avenir !

Publié le 17 janvier 2022 à 9h10 par Th.B.

Alors que sa situation contractuelle ne cesse de faire parler, Boubacar Kamara n’a pas lié son avenir à l’OM tout en laissant planer le doute sur la suite de sa carrière.

Et si Boubacar Kamara quittait l’OM une fois que son contrat sera arrivé à expiration ? Engagé envers l’Olympique de Marseille jusqu’en juin prochain, le minot marseillais ne semblerait pas avoir l’intention de s’entendre avec le président Pablo Longoria et les dirigeants du club phocéen afin de prolonger son aventure à l’OM. Une tendance que Foot Mercato a confirmé vendredi soir à l’occasion d’un space organisé sur Twitter . D’autant plus que les prétendants de Kamara seraient emballés par l’idée de patienter jusqu’à la prochaine intersaison afin de s’attacher les services du milieu défensif de l’OM sans avoir à verser une indemnité de transfert au pensionnaire de Ligue 1. Invité à s’exprimer sur son avenir après le match nul décroché au Vélodrome face au LOSC dimanche soir (1-1), Boubacar Kamara a fait le choix de faire perdurer le suspense.

« Je suis bien entouré, je reste concentré sur le terrain »