Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vers une énorme catastrophe pour le recrutement de Longoria ? La réponse

Publié le 17 janvier 2022 à 7h45 par D.M.

La FIFA a rendu son verdict et a interdit l'OM de recrutement pendant un an dans l'affaire Pape Gueye. Mais au sein du club, on se montrerait optimiste.

En février 2021, Watford déposait un recours devant la FIFA pour contester le transfert de Pape Gueye à l’OM. L’international sénégalais avait signé un contrat avec le club anglais, mais avait décidé de rompre unilatéralement son engagement pour rejoindre la formation marseillaise. Ce vendredi, la FIFA a rendu son verdict et a suspendu Pape Gueye. L’instance a aussi interdit l’OM de recrutement pendant un an. Une sanction lourde, alors que le club phocéen doit lever l’option d’achat de plusieurs joueurs dans les prochains mois.

Une procédure qui va s'étirer durant de nombreux mois ?