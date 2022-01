Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vers une catastrophe pour le recrutement de Longoria!

Publié le 15 janvier 2022 à 12h15 par A.M. mis à jour le 15 janvier 2022 à 12h20

En plus de la suspension de 4 mois infligée à Pape Gueye, ainsi qu'une indemnité de 2,5M€ à verser à Watford, la FIFA a infligé une interdiction de recrutement à l'OM !

C'est un dossier qui risque de coûter cher à l'OM. En effet, durant le mercato 2020, le club phocéen est allé chercher Pape Gueye libre, alors qu'il avait signé un pré-contrat avec Watford. L'ancien milieu de terrain du Havre avait refusé d'honorer son bail signé quelques mois plus tôt, notamment après avoir changé d'agents. Malgré ce contexte délicat, l'OM a donc décidé d'attirer Pape Gueye, ce qui a poussé Watford à saisir la FIFA. Et dans ce litige qui dure depuis le 1er juillet 2020, le club anglais a obtenu gain de cause puisque le joueur a été suspendu 4 mois par la Fédération internationale.

L'OM interdit de recrutement pour deux mercatos