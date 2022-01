Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mattéo Guendouzi fait une grosse annonce pour son avenir !

Publié le 15 janvier 2022 à 11h10 par A.M.

Prêté à l'OM par Arsenal avec option d'achat, Mattéo Guendouzi confirme qu'il a signé à Marseille dans l'optique de s'y inscrire sur le long terme.

L'été dernier, l'OM a bouclé 11 opérations durant le mercato, dont certaines sous la forme de prêts avec option d'achat. C'est notamment le cas de Mattéo Guendouzi. Après un passage peu concluant au Hertha Berlin, le milieu de terrain n'entrait plus dans les plans de Mikel Arteta à Arsenal. Il a donc été prêté à l'OM, mais son aventure marseillaise devrait s'étendre bien au-delà de cette saison. « Guendouzi et Ünder, c’est lié au maintien. Ce sont des options pratiquement automatiques », confiait Pablo Longoria concernant la situation de Mattéo Guendouzi qui risque donc de s'inscrire sur le long terme à l'OM.

«Je m’inscris dans la durée à l’OM»