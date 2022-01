Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a trouvé la solution dans le dossier Umtiti !

Publié le 17 janvier 2022 à 12h30 par Pierrick Levallet

Ayant prolongé jusqu’en 2026 avec le FC Barcelone, Samuel Umtiti envisage toujours un départ cet hiver. Le Français dispose de plusieurs options pour son avenir et le club catalan pourrait se contenter de peu dans le dossier. Mais ce n’est cependant pas le seul cas que doit gérer Joan Laporta lors de ce mercato hivernal.

Possédant un contrat jusqu’en juin 2023, Samuel Umtiti semblait se diriger tout droit vers un départ cet hiver. Mais contre toute attente, le FC Barcelone a prolongé le bail de l’international tricolore jusqu’en 2026. Grâce à cette opération, le club catalan a pu enregistrer l’arrivée de Ferran Torres, le défenseur de 28 ans ayant accepté de baisser son salaire. De plus, une clause permettant au Barça de rompre le contrat de Samuel Umtiti a été instaurée. Mais malgré cela, le champion du monde 2018 n’aurait pas prévu de rester en Catalogne lors de ce mercato hivernal.

Plusieurs options s’offrent à Umtiti, le Barça peut se contenter d’un prêt cet hiver

Comme l’a expliqué RMC Sport ces derniers jours, Samuel Umtiti voudrait quitter le FC Barcelone cet hiver. L’international tricolore voudrait relancer sa carrière, qui stagne depuis de nombreux mois maintenant. Par ailleurs, le Français disposerait de quelques options pour son avenir puisque certains clubs anglais, italiens et espagnols seraient à l’affût. En revanche, un retour en Ligue 1 ne serait toujours pas d’actualité. D'ailleurs, Mundo Deportivo révélait que Newcastle pourrait bien se positionner sur l’ancien de l’OL pour oublier son échec avec le LOSC dans le dossier Botman. Et selon les informations du média espagnol SPORT , le FC Barcelone, lui, pourrait bien se contenter d’un simple prêt de Samuel Umtiti lors de ce mercato hivernal afin de se débarrasser de son salaire, devenu plus abordable pour plusieurs équipes européennes grâce à sa récente prolongation. Le joueur n’entre toujours pas dans les plans de Xavi, son absence dans le groupe pour la Supercoupe d’Espagne en étant la preuve.

Laporta doit également gérer le cas de Jong