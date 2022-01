Foot - Mercato

Mercato : Un prétendant de renom pour Rudi Garcia ?

Publié le 17 janvier 2022 à 9h58 par P.L. mis à jour le 17 janvier 2022 à 10h00

Sans club depuis son départ de l'OL, Rudi Garcia disposerait de quelques options pour son avenir. Une place vient d'ailleurs de se libérer en Premier League et l'entraîneur français serait envisagé pour la prendre.