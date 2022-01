Foot - Mercato

Mercato : Tottenham tout proche de boucler une arrivée cet hiver ?

Publié le 17 janvier 2022 à 9h48 par P.L. mis à jour le 17 janvier 2022 à 9h53

En quête de renfort cet hiver, Tottenham serait intéressé par le profil d'Adama Traoré. Et les Spurs pourraient bien boucler ce dossier très prochainement, un accord ayant été trouvé avec le joueur.